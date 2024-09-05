За новое назначение проголосовали 256 депутатов.

Верховная Рада Украины назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов Украины. До этого она занимала должность заместителя министра обороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что за это решение проголосовали 256 народных депутатов, выложив также фото табло с результатами голосования.

"Поддерживаю и замечательный выбор", - написал Железняк.

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Как отмечается на сайте Министерства обороны Украины, Калмыкова в апреле 2014 года стала волонтером и помогала украинской армии. За период сотрудничества с сектором безопасности и обороны была награждена рядом отличий и медалей Министерства обороны, видов и родов войск Вооруженных сил Украины.

С февраля 2022-го по сентябрь 2023-го года была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда.

27 сентября 2023 года Кабинет министров Украины назначил Калмыкову заместителем министра обороны Украины по вопросам социального развития.

Перестановки в правительстве

Как сообщал УНИАН, ранее ряд министров написали заявления об отставке, 4 сентября парламент принял ряд соответствующих решений.

Впоследствии в ВР, по предложению фракции "Слуга народа, поступили представления премьер-министра о назначении новых кандидатур на должности в Кабинете министров. В частности, о назначении министром по делам ветеранов Украины Натальи Калмыковой.

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