Украинцев призывают присоединиться к патриотическому флешмобу "Цвета Свободы". Соответствующее обращение опубликовал в Facebook первый заместитель председателя "УДАРа Виталия Кличко", руководитель Центрального исполкома партии Артур Палатный.

"Присоединился к патриотическому флешмобу от партии "УДАР Виталия Кличко" - "Цвета Свободы". И вас призываю! В День Государственного флага и накануне Дня Независимости Украины давайте украсим все вокруг сине-желтыми цветами свободы", - призвал Артур Палатный.

Он отметил, что благодаря украинским защитникам цвета украинского флага уже развеваются на Курщине.

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"Убежден, что вскоре сине-желтые цвета засияют в Донецке, Луганске, Севастополе, Симферополе. Слава Украине и смерть врагам!" - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что партия "УДАР Виталия Кличко" инициировала патриотический флешмоб "Цвета Свободы". В УДАРе предложили в День Государственного флага и День Независимости разместить украинские флаги и сине-желтые ленты везде - на окнах и балконах домов, на автомобилях, на рюкзаках, сумках, на одежде и тому подобное.