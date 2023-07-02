Алексей Игнатенко в тот злосчастный день работал в такси и вез пассажирку.

Житель Токмака Запорожской области Алексей Игнатенко сбежал от российской оккупации в Днепр. Его жена и сын находятся в Польше, а старшую дочь и внука убила российская ракета в Днепре.

В марте 2022 года дочь Анастасия с полугодовалым внуком Макаром уехали в Польшу. Позже уехала и жена Алексея с сыном, а мужчина уезжал вместе с тещей и племянниками – пятилетним Сашей и 13-летним Кириллом.

"Без всяких колонн, просто сел и уехал. 160 километров ехал 12 часов: с 8 утра до 8 вечера, когда прибыл в Запорожье. Мы прошли 13 вражеских блокпостов, на каждом из них тщательный осмотр и обыск", - рассказал мужчина в интервью "Украинской правде",

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Алексей приехал в Днепр к зятю, который жил в однокомнатной квартире, а летом к ним приехала Настя.

"3 июля в Польше отпраздновали первый День рождения внука, а после этого решили возвращаться в Украину. Как бы ее не отказывали, говорила – нет, сыну нужен отец рядом", – рассказал мужчина.

6 января молодая семья сняла в Днепре отдельную квартиру на улице Набережная Победы, 118. Именно в том подъезде, куда 14 января в 15:30 попала российская ракета. Настя и Макар погибли.

"Надежды, что он жив – нет, хоть ребенка до сих пор не нашли. Как мне объяснил следователь, все останки тел, которые смогли там найти, отвезли на отдельный полигон. И там это все почти вручную "перебирают". Все отправляют на ДНК-тесты. Пока ничего. Но я знаю их режим: в то время у малыша был обеденный сон, а дочь всегда была вместе с ним", - вспоминает убитый горем дедушка.

Алексей тогда работал в такси и в момент взрыва вез пассажирку, от ее сына он и узнал адрес "прилета".

"Именно их подъезд, этаж... Это было страшно! Их нашли не сразу, а только на следующий день, в воскресенье. Узнали сначала по личным вещам. А впоследствии я узнал дочь по необычной форме уха. Она сгорела. От нее разве четверть осталась... Даже вспоминать такое - очень тяжело", - поделился мужчина.

Жена Алексея Ольга в тот день за полтора часа до взрыва в последний раз говорила по телефону с Настей, которая укладывала Макара спать. Ольга пыталась уговорить Анастасию остаться за границей, но не смогла.

Алексей верит, что Токмак освободят от российской оккупации уже скоро, но мужчина не уверен, что вернется в город. По его словам, в дома уже заселили "приезжих".

"В моем доме живет "приезжая" семья. В бабушкин дом тоже заселили "гостей". Жилища родственников вообще превратили в настоящий бордель. Все мои знакомые, с кем я общаюсь, уже не имеют своего жилья – или там кто-то живет, или разворовали все к голым стенам. Даже не знаю, смогу ли вернуться в дом, где жили какие-то люди, оккупанты. Гадко. Пока такое ощущение", – признается мужчина.

Трагедия в Днепре 14.01.2023 - что известно

14 января 2023 года российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре, из-за чего погибли 46 человек.

В СБУ назвали имена российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому.

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