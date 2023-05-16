В оккупированном городе мужчина пытался избегать встречи с россиянами, но ему это не удалось.

Американец, учитель английского Тимоти Моралес написал книгу, в которой рассказал, как более 8 месяцев выживал в оккупированном Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, Моралес отметил, что живет в Украине 17 лет, из которых 15 - в Херсоне, где преподавал английский. Накануне полномасштабного вторжения мужчина был в США, где знакомые предупреждали, что РФ готовится к нападению.

"Я не предполагал, что Путин настолько туп, чтобы пойти на такое. Думал, они блефуют, как это было раньше, однако я ошибся", – рассказал он. Писатель добавил, что 24 февраля 2022 года его сын был в Киеве, а дочь вместе с ним – в Херсоне.

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Пытаясь с дочкой уехать из оккупированного Херсона, Моралес видел, как на Бериславском шоссе идут бои между украинскими и российскими танками. Они тогда не рискнули ехать дальше, но потом дочь удалось переправить в безопасное место, а сам преподаватель остался в городе.

Он пояснил, что понимал, что с паспортом гражданина США и не очень хорошим русским не сможет пройти через блок-посты, которые захватчики обустроили вокруг.

В оккупированном городе мужчина пытался избегать встречи с россиянами, но ему это не удалось – его задержали сотрудники ФСБ, и несколько часов допрашивали. Как пояснил Моралес, накануне он успел спрятать свой иностранный паспорт, деньги и тому подобное, и выдавал себя за ирландца.

"Тогда меня отпустили, но я сразу перебрался в другое жилье и до освобождения города почти не выходил на улицу", - рассказал писатель.

Он прожил в оккупированном Херсоне 8,5 месяцев, из которых последние 10 дней – без света, связи и воды.

"Однажды я увидел в окно машину с маленьким украинским флагом, и подумал, какие-то смельчаки (местные жители – УНИАН), но потом увидел другую машину, в которой было много людей и украинских флагов, и понял, что Херсон освобождают", - сказал Моралес.

Ситуация в Херсоне

С начала марта 2022 года город находился под временной оккупацией Российской Федерации, но 11 ноября 2022 года в рамках контрнаступления на юге был освобожден ВСУ.

Однако оккупанты постоянно терроизируют жителей города обстрелами. Так, армия РФ утром 15 мая атаковала Херсон дронами. В результате удара российских оккупантов серьезные разрушения получило здание одного из учебных заведений. По данным местных властей, жертв и пострадавших в результате атаки не было.

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