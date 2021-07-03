Украинцы могут въехать в Эстонию при условии полной вакцинации, если будут привиты и вакциной CoviShield (AstraZeneca) производства Индии или китайской CoronaVac.

Эстония открыла границы для украинских граждан, привитых против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония – въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - заявил министр.

Как сообщается на сайте Советы путешествующим от МИД Украины, въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в том числе, и из Украины) без симптомов заболевания COVID-19, и которые прошли полный курс вакцинации.

Читайте такжеПоездка в Европу: на что надо обратить внимание при получении COVID-сертификатаВакцины, которые официально используются в Украине, сейчас принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/CoviShield, CoronaVac. Эстония будет впускать украинцев, достигших максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года.

Открытие границ для украинцев

Ранее для украинцев границы открыли Нидерланды и Австрия.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виталий Саенко, Леся Лещенко