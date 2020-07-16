В МВД заявили о "русском контакте" в деле об убийстве журналиста Шеремета

По данным следствия, Шеремет неоднократно выезжал в РФ.

На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России за месяц до подрыва авто.

Об этом заявил руководитель департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, пишет "РБК-Украина".

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - сказал он.

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По словам Шевченко, дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста завершено, а против заказчиков - продолжается.

К тому же следствие продолжает розыск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

Сейчас подозреваемым предоставлены материалы дела, в частности, фото и видео, для ознакомления.

Напомним, Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря 2019 года Нацполиция заявила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко.

Третья подозреваемая по делу - военная Яна Дугарь. Следователи считают, что она проводила разведку перед совершением преступления и фотографировала камеры наблюдения.

В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех троих к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

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