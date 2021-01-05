Аудиозапись, которую получила Нацполиция, уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы.

Национальная полиция Украины запланировала проведение следственных действий с распорядителем звукозаписи в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

Читайте такжеДело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей, но наложил обязательства на начальника СИЗООтмечается, что аудиозапись, которую получила Нацполиция, уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы.

"Национальная полиция Украины заинтересована в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства Павла Шеремета. Для этого необходимо провести соответствующие следственные действия с лицом, которое является распорядителем звукозаписи", - говорится в заметке.

Отмечается, что поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Европейского Союза, то для проведения соответствующих следственных действий нужно придерживаться процедуры международной правовой помощи.

Так, уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи.

Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Человек получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана, заверили в полиции.

"Дело в отношении исполнителей убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению данного преступления. В дальнейшем решение будет принимать суд", - говорится в сообщении.

При этом, в полиции отмечают, что полученная информация о так называемом "белорусском следе" "касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве".

Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власти, в том числе и Беларуси. "То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - отметили в полиции.

Также отмечается, что в рамках досудебного расследования всю без исключения информацию, которая может помочь установить истину в уголовном производстве, тщательно отрабатывают следователи и оперативники Нацполиции. "Поэтому в очередной раз призываем сторону защиты обвиняемых в исполнении убийства Павла Шеремета не манипулировать и воздержаться от предвзятых высказываний", - добавили правоохранители.

В своих действиях, отмечают они, полицейские руководствуются исключительно нормами украинского законодательства, которое ограничивает распространение данных досудебного расследования. Ведь, согласно ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины сведения досудебного расследования можно разглашать лишь с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

Также в полиции напомнили, что, согласно ст. 387 Уголовного кодекса Украины, за разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования предусмотрена уголовная ответственность.

Дело Шеремета: что известно на 5 января

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей. Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

Вместе с тем, 4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста, и расследуют их.

В то же время адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Татьяна Поляковская