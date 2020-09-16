Сегодня исполнилось 20 лет с тех пор, как исчез учредитель интернет-издания "Украинская правда".

В Киеве на доме Национального союза журналистов открыли мемориальную доску журналисту Георгию Гонгадзе.

Читайте также20 лет со дня убийства Георгия Гонгадзе: главные факты о резонансном деле (видео)Как передает корреспондент УНИАН, на доске написано: «Выдающийся журналист, общественный деятель, учредитель и главный редактор первого в Украине интернет-издание «Украинская правда» Георгий Гонгадзе. За свою профессиональную деятельность был похищен и убит 16 сентября 2000 года».

На церемонии открытия памятной доски председатель НСЖУ Сергей Томиленко заметил, что судьба Георгия Гонгадзе является свидетельством того, насколько профессия журналиста опасна в Украине.

«Ежегодно десятками измеряется количество инцидентов физической агрессии в отношении журналистов. С начала этого года мы определили 49 инцидентов физической агрессии: журналистов бьют, повреждают камеры, пытаются помешать их работе. К сожалению, и после 2000 года есть смерти журналистов. Мы должны помнить имена наших коллег, которые трагически погибли. Это Игорь Александров, Павел Шеремет, Вадим Комаров, которого в прошлом году забили до смерти в Черкассах, Василий Сергиенко, Борис Деревянко, главный редактор «Вечерней Одессы», которого расстреляли в Одессе», - сказал председатель НСЖУ.

Томиленко добавил, что сегодня в Украине начинается неделя памяти по погибшим журналистам. Так, в столице в рамках мероприятий открыли мемориальную доску журналисту Георгию Гонгадзе.

По словам Томиленко, памятные акции пройдут в каждом регионе, «чтобы имена наших коллег жили и чтобы в обществе продолжалось уважительное отношение к журналистам, которые рискуют жизнью, борясь с несправедливостью».

В свою очередь, главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева заметила, что сегодня молодое поколение не знает, кем был Георгий Гонгадзе, несмотря на то, что в честь журналиста названа улица в столице.

«Накануне годовщины гибели Георгия мы спросили у подростков, студентов Института журналистики, в прохожих на улице Институтской, что они знают о Георгии Гонгадзе. И вот ответы подростков, которые живут и учатся в школе на проспекте Гонгадзе: «Он - грузин, он - футболист киевского «Динамо», он - Герой Небесной сотни, он - памятник в сквере недалеко от моего дома, он поднял флаг над Рейхстагом».

Мусаева добавила, что тогда она была 13-летняя девочка, которая жила в Крыму и плохо понимала, что происходит в Украине.

«Но я хочу, чтобы сегодня мы вернулись в 2000-е и поняли, какую большую цену заплатил Георгий за перемены в Украине. Тогда была цензура, эра «темников». Георгию не давали возможности устраиваться на работу, его нигде не брали журналистом, потому что он был в черном списке, и он сделал свое издание. И очень плохо, что у нас короткая память, подростки с проспекта Гонгадзе не могут сказать, кто такой Георгий. Но у меня есть большая надежда: если подросток, любой человек, не знали о Георгии, проходили мимо, они, возможно, прочитают и о чем-то задумаются», - надеется главный редактор «Украинской правды».

Убийство Георгия Гонгадзе

Учредитель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдено в 2009 году на Киевщине.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

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Автор: Дмитрий Хилюк