Пострадавшего пытались реанимировать в больнице, но было поздно.

В Кировоградской области во время суда стали известны подробности смерти 9-летнего мальчика, по подозрению в убийстве которого задержана его 21-летняя сестра. Девушка призналась, что накануне избила ребенка из-за того, что он отказывался ей помогать убирать. Мальчик скончался в больнице.

Читайте такжеВ Кировоградской области сестра убила родного 9-летнего брата – прокуратураОб этом сообщает ТСН со ссылкой на определение Добровеличковского районного суда, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что трагедия произошла 30 марта в селе Песчаный Брод. В тот день сестра вместе с малолетним братом были дома и возились по хозяйству. Мальчик отказался ей помогать. Тогда девушка взяла деревянную палку и начала бить ею ребенка.

«...нанесла не менее десяти ударов по телу, причинив телесные повреждения в виде множественных поверхностных травм живота, спины, таза, конечностей, геморрагического шока», - говорится в сообщении.

Подозреваемая во время суда заявила, что утром ударила брата десять раз ремнем по спине и дважды деревянной палкой по ногам.

А в больницу мальчика привезли в 19:40. Пострадавшего пытались реанимировать, но было уже поздно.

Также отмечается, что мать подозреваемой и погибшего мальчика уже четыре года живет в Киеве вместе с еще одним своим сыном, который нуждается в лечении.

Смерть 9-летнего мальчика: подробности

Сообщается, что подозреваемой инкриминируют п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Катерина Шварц