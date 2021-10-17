В Офисе президента призывают не спекулировать на этой теме и говорят, что разбираются, могло ли быть ошибочное внесение преднамеренным.

В Офисе президента Украины говорят, что сейчас выясняются обстоятельства внесения в санкционный список более 100 человек, которых якобы ошибочно причислили к ворам в законе.

Об этом в комментарии DW в субботу, 16 октября, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

В частности проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Подоляк призвал "отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционным решений". По его словам, во время подготовки указанных материалов нарушения допустили сотрудники министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

"Сейчас в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства того, как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не завершилась", - сказал советник.

На другие вопросы относительно обстоятельств и возможных последствий ситуации он не ответил, однако отметил, что аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать о ее результатах.

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15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что 108 человек были ошибочно внесены в санкционные списки контрабандистов и воров в законе.

По словам Данилова, наказаны 8 сотрудников Министерства внутренних дел, которые были причастны к оформлению соответствующих документов. В частности, часть из них уволили из рядов МВД, а двух человек перевели на низшие должности.

Кроме того, было принято провести дополнительную проверку 9 человек из вышеупомянутых списков.

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Автор: Катерина Комолова