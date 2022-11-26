Водителей просят, по возможности, не выезжать на собственных авто во время снегопада.

В Киеве уже 27 ноября ожидаются снегопады и морозы. Зима будет ранней, поэтому жителей столицы предупредили о правилах безопасности.

В КГГА подчеркнули, что дорожные и коммунальные службы уже готовы к изменению погодных условий. Однако водителям нужно быть бдительными.

"Новые снегопады метеорологи прогнозируют на воскресенье 27 ноября. Также мокрый снег с дождем возможен в понедельник. А уже с середины следующей недели температура опустится до -2°C днем и -5°C ночью. Призываем водителей быть внимательными на дорогах. По возможности не выезжайте на собственных авто во время снегопада", - отметили в КГГА.

Видео дня

Также киевлян-пешеходов призвали соблюдать правила безопасности. В темное время суток нужно пользоваться фликерами и фонариками.

Ранее УНИАН уже сообщал, что синоптик назвала дату похолодания в Украине та отметила, что уже скоро температура упадет на несколько градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: