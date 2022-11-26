Сейчас в городе продолжается восстановление теплоснабжения.

В Киеве без света остаются 130 тысяч абонентов, водоснабжение восстановлено по всему городу. Об этом сообщает городская военная администрация.

"Ситуация в Киеве по состоянию на 9:30. Без электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно сниженное давление воды в сети", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление теплоснабжения. В КГВА также добавили, что мобильная связь практически доступна во всех районах, однако не исключают вероятности локальных проблем в местах без электроснабжения.

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"В течение 24-х часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся в работу в штатном режиме. Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений", - добавили в администрации.

Массированный ракетный удар по Киеву 23 ноября и его последствия

Как известно, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетного удара по Украине. Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также отопления и воды.

Также сильно пострадала энергетическая система Киева. После обстрела город остался без света, начались проблемы в тепло - и водоснабжением.

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице полностью восстановили водоснабжение.

Также в ДТЭК сообщили, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа всем потребителям.

Вчера сообщалось, что 50% жилого фонда Киева работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

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