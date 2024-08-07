Следственные действия проводятся в рамках дела о присвоении средств на ремонтах.

Правоохранители проводят массовые обыски у чиновников горсовета Днепра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации издания, обыски у чиновников горсовета проводятся в рамках дела о присвоении средств на ремонтах. На месте проводятся следственные действия.

Известно, что городской голова Днепра Борис Филатов сейчас находится в отпуске. Об этом несколько дней назад он сообщил в одной из соцсетей. К работе мэр планирует вернуться в пятницу.

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Обыски у мэра Белгород-Днестровского - детали

В июле правоохранители провели обыски у городского головы Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

По данным следствия, мэр вместе с сообщниками силой заставили владелицу базы отдыха в курортном поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района отказаться от 50% корпоративных прав на нее.

После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей для данного комплекса. Когда покупатели нашлись, участники группировки собирались "отжать" у собственницы оставшиеся 50% корпоративных прав.

Для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали мэра, который был главой банды, когда тот получал 30 тыс. долларов задатка от покупателей турбазы.

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