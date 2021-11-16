Свою тысячу заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук планирует потратить на приобретение книг.

Одну тысячу гривен за вакцинацию получат все полностью вакцинированные и зарегистрированные в приложении "Дия".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отвечая на вопрос, получат ли деньги все вакцинированные двумя дозами, или только те, кто вакцинируется после 19 декабря, депутат пояснила: "Мы ждем точных разъяснений. Поскольку это должно быть отдельное постановление Кабинета министров, порядок использования средств".

Она добавила, что насколько ей известно, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров проводит совещания с различными министерствами для того, чтобы этот алгоритм заработал.

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"Речь идет о том, что с 19 декабря эта услуга будет доступна в смартфоне в "Дии". Это не деньги... Из того, что я уточняла, и как все поняли, то речь идет о всех, у кого есть две дозы прививки, и у кого есть "Дия". Это не можно получить в кассе "Ощадбанка" на руки тысячу гривен и потратить на пиво", - сказала Кравчук.

Депутат рассказала, что свою тысячу планирует потратить на приобретение книг.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, могут получить по тысяче гривен через приложение "Дия".

Глава государства отметил, что эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам Зеленского, до конца года на программу будет выделено около 3 млрд грн и столько же - в начале 2022 года.

Президент заверил, что эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины, в частности, пожилым людям.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская