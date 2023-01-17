Для решения проблемы "Укртабак" предлагает отсрочку переходного периода по новой форме пачек сигарет и медицинских предупреждений на период войны.

После начала полномасштабного вторжения табачные компании не могут внести изменения в форму пачек сигарет, как этого требует законодательство. Производитель, устанавливающий и налаживающий оборудование, не готов отправлять своих специалистов в страну, на территории которой ведутся боевые действия, сообщает РБК-Украина.

В своем обращении к президенту ассоциация "Укртютюн", представляющая интересы 4-х международных табачных компаний, отмечает, что подготовка к выполнению требований закона требует структурного технического и технологического обновления производственных мощностей.

"В связи с военными действиями, ракетными обстрелами всей территории Украины, разрушениями энергетической и транспортной инфраструктуры, производители табачных изделий в Украине лишены возможности провести переоснащение своих линий, обеспечить доставку, установку, наладку работы, испытание необходимого оборудования", – приводит СМИ цитату из обращения.

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Кроме невозможности доставить специалистов в предприятия, перебои в работе производств из-за отключения электроэнергии и регулярные обстрелы также мешают перенастройке производства.

Все эти компании до полномасштабного вторжения заказывали упаковку у одного производителя в городе Дергачи Харьковской области – компании "Амкор". Ее фабрика не работает с февраля 2022 года.

Таким образом, у табачных компаний возникла проблема с упаковкой, а теперь, согласно новому закону, еще изменились требования к ней, добавляет издание.

Сейчас табачные компании начали закупать упаковку у разных поставщиков в Европе, которым тоже пришлось срочно менять свое оборудование.

"Но предприятия в ЕС из-за увеличенной нагрузки не всегда успевают напечатать то, что мы заказали", – объясняет специалист по производству одной из табачных компаний.

Для решения проблемы "Укртютюн" предлагает отсрочку переходного периода по новой форме пачек сигарет и медицинских предупреждений на период войны.

"Если Украина потеряет табачное производство, вместе с ним она потеряет и валютную выручку (около 50% сигарет украинского производства сейчас идет на экспорт) и одного из крупнейших налогоплательщиков", - резюмирует СМИ, напомнив, что четыре международных табачных компаний, которые пока работают в Украине, входят в ТОП-20 налогоплательщиков.