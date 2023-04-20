Странное объявление о продаже загадочного товара появилось на одной из маркет-платформ.

На одном из маркет-плейсов появилось объявление о продаже "свеженького метеорита", который "только прибыл в Киев".

Объявление появилось утром 20 апреля после того, как в небе над украинской столицей произошла странная вспышка. Доподлинно неизвестно, связан ли он с падением какого-то космического тела.

Неизвестный пользователь отмечает, что имеет для продажи "свеженький метеорит" весом 12 кг в 10 тысяч гривен. Впрочем, цена может быть договорной.

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"Продается свеженький метеорит, только прибывший в Киев, есть разные кусочки от 150 г. космические камни есть разных форм и размеров самый большой 12 кг (его цена 10000 грн) есть и небольшие от 300 грн.

Странные вспышки в Киеве

Как сообщал УНИАН, вечером 19 апреля киевляне и жители области стали очевидцами загадочных вспышек и глухих взрывов.

КГГА распространила слухи о якобы падении спутника NASA, о чем накануне предупреждало американское космическое агентство. Впоследствии в NASA опровергли падение своего спутника по указанной траектории. Украинские же ученые зарегистрировали "высокоэнергетическое акустическое событие", связанную с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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