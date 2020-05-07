"Важные шаги": Ткаченко рассказал о работе комитета Рады для поддержки культуры и креативных индустрий

Александр Ткаченко рассказал о работе над проектом дополнительного финансирования сфер культуры из средств государственного бюджета и стабилизационного фонда.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал о важных шагах для поддержки культуры и креативных индустрий, разработанных Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом он на писал на своей странице в Facebook.

"Во вторник 12 мая проголосуем в Верховной Раде законопроект нашего комитета относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса (3377). Все фракции поддержат", - сообщил нардеп.

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Также он сообщил о подготовленных правках в законопроект налогового комитета и включенных в него инициативах, за которые должны проголосовать депутаты.

"Вводим понятие гранта. Такой шаг даст возможность прямой государственной финансовой помощи как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. Готовим к рассмотрению уменьшение ставки НДС до 7%. И что важно – не временно, а навсегда",- отметил Ткаченко.

Народный депутат также рассказал о работе над проектом дополнительного финансирования сфер культуры из средств государственного бюджета и стабилизационного фонда.