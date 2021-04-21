По информации СБУ, группы людей были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестов.

Под Харьковом полиция задержала автобусы из более 60 лицами, которые планировали дестабилизировать ситуацию в городе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине правоохранители предотвратили проникновение на территорию области нескольких групп «титушек» в общем количестве более 60 человек.

«Автобусы с «титушками» были задержаны на подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области», - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что по имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

Читайте такжеВ Нацкорпусе прокомментировали блокирование базы титушек в Киеве

«Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России «картинку» для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины», - отметили в ведомстве.

В СБУ добавили, что координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности.

«КГ АТЦ реагирует на факты совершения любых преступлений. Мы принимаем соответствующие меры по их пресечению, проведению неотложных следственных действий и направлению материалов по подследственности», - заявили в СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская