Она будет находиться под ночным домашним арестом.

Тиктокерше, которая на вокзале в Киеве оправдывала обстрелы столицы российскими оккупантами, сообщено о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как отмечается в сообщении на сайте Киевской городской прокуратуры, по данным следствия, уроженка Донецкой области, используя собственный аккаунт в социальной сети Тик-Ток, распространяла материалы в поддержку России.

В октябре этого года, находясь на киевском железнодорожном вокзале во время воздушной тревоги, она опубликовала видео, которое содержало заявления, оправдывающие действия России.

Видео дня

"Кроме того, в ходе следствия установлено, что в 2023 году подозреваемая также размещала видео, которое сопровождалось музыкой и текстом "для меня Россия мама", а на лице женщина нарисовала карту так называемых "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания подозреваемой в опубликованных видео содержат отрицание вооруженной агрессии России против Украины, начатой в 2014 году, а также глорифицируют лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины и оправдывают временную оккупацию части территории Украины.

Девушке сообщили о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины, начатой в 2014 году, совершенном повторно (ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Инцидент с тиктокеркой на железнодорожном вокзале Киева

7 октября Россия ударила по Киеву ракетами. Во время воздушной атаки женщина на столичном железнодорожном вокзале восхваляла российских захватчиков.

Правоохранители задержали ее недалеко от вокзала в одном из заведений питания. Злоумышленницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в Киеве.

На видео, записанном с вокзала, она говорит: "...здесь, короче россияне дают отпор украинцам - еб*шат сильно. И все, смотрите, как крысы, побежали (и навела камеру на людей, которые спускались в подземный переход, - Ред.)".

Источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что задержанная - внутренне перемещенное лицо Алина Волошина, которая родилась 3 сентября 2001 года в городе Макеевка Донецкой области. Его с 2014 года контролируют подконтрольные России боевики так называемой "ДНР". Журналисты также узнали, что девушка живет в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

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