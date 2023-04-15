Полторы сотни тысяч жильцов остались без крыши над головой.

После российских обстрелов Харькова на восстановление города должно уйти минимум два года. Как заявил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона, многое зависит от возможностей бюджета.

"Относительно сроков, все это зависит не только от нас, но и от тех средств, которые мы будем использовать для этого, от возможностей бюджета. Мы рассчитываем где-то на два-три года полного восстановления города после таких ужасных разрушений", - сказал Терехов.

Российские удары нанесли большой ущерб городу. По предварительным подсчетам 150 тысяч жителей остались без крыши над головой.

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На данный момент ведется ремонт около 50 зданий. В 2022-м году было восстановлено около двух сотен многоэтажек.

Российские обстрелы Харькова: что известно

С первых дней полномасштабной войны российские войска активно атаковали Харьков с воздуха. В том числе они часто использовали артиллерию, пока украинские Силы обороны не освободили почти всю Харьковщину от оккупантов.

В начале марта 2023-го года по Харькову россияне выпустили 11 ракет. Вследствие прилетов город остался без воды, света и отопления.

30 марта захватчики атаковали Харьков ракетами С-300. В общем их было выпущено девять штук. Кроме этого россияне задействовали для атаки 10 БПЛА "Шахед". Было зафиксировано попадание в жилой дом.

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