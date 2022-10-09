Родные искали его по всем больницам и лагерям для пленных, а нашли на Днепропетровском кладбище, как неопознанного.

В селе Покровское в Николаевской области простились с бойцом полка "Азов" Владимиром Крыжанивским, которого родные разыскивали полгода.

Как говорится в сюжете ТСН, Владимиру было 26, он окончил колледж и университет в Николаеве. Служил в полку "Азов" и до последнего оборонял Мариуполь.

"Говорил, что они одержат победу и что у него все хорошо. Он был положительным мальчиком, он верил в лучшее, что добро побеждает зло. Писал, что подбили танки, сожгли колонну, взяли пленных, а потом связь пропала", - рассказала сестра "азовца" Елена.

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Связь семьи с Владимиром прервалась в конце марта. Никто из семьи не знал жив ли он. Искали его по всем больницам и лагерям для военнопленных, а нашли на Днепропетровском кладбище, как неопознанного.

"В августе месяце отец сдавал ДНК во второй раз, что он там похоронен и собрат тоже похоронен", - в слезах рассказала мама бойца.

Свой последний бой Владимир Крыжановский с позывным "Эстет" принял еще с двумя собратьями возле мариупольского аэропорта. Они держали круговую оборону, и втроем погибли. За несколько дней до этого он еще звонил сестре.

"Говорил, что постоянно не на одном месте, был сильно контужен. Не звонил две недели, не могли найти место, потом позвонил. Не хотел рассказывать уже ничего", - рассказала она.

Оборона Мариуполя

Для поддержки бойцов, которые героически оборонялись на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, украинские силы организовывали секретные доставки. В город доставлялись припасы и подспорье вертолетами Ми-8.

Вертолеты преодолевали плотную ПВО оккупантов и авиацию, сосредоточенную вокруг Мариуполя. "Спецоперация была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины", — рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Всего было 7 миссий с прорывом в Мариуполь. В них участвовали 16 вертолетов, 2 из которых были уничтожены. В конце мая ГУР поделилась уникальными кадрами с доставкой припасов в осажденный город.

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