Интернет-провайдерам поручено закрыть доступ к четырем Telegram-каналам.

Киевский районный суд Харькова постановил заблокировать ряд Telegram-каналов, которые ранее Служба безопасности Украины разоблачила на подрывной деятельности.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Решение следственного судьи было принято 23 февраля. Оно касается следующих Telegram-каналов: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница". Нацкомиссию просят обязать интернет-провайдеров закрыть доступ к этим ресурсам.

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"Копию указанного постановления следственного судьи об аресте имущества направить в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации для выполнения в пределах компетенции. Постановление может быть обжаловано непосредственно в Харьковский апелляционный суд в течение пяти дней со дня его объявления. Постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления", - говорится в сообщении.

Что известно о расследовании СБУ

1 февраля стало известно, что киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу российских спецслужб. В частности, вела ряд региональных и всеукраинских Telegram-каналов.

По данным СБУ, агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Сейчас они "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Юрий Годован