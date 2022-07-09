По словам Олега Устенко, значение введенных ограничений не так важно, как тех, которые сейчас обсуждаются.

Значение дефолта России не стоит преувеличивать. Текущие санкции — это как "плевок или пощечина" для страны-агрессора. Куда более действенными будут ограничения, которые сейчас обсуждаются.

Такое заявление сделал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью "РБК-Украина".

"Если те санкции, [что сейчас обсуждаются] сравнивать с булавой или с дубиной, которой ты по голове кого-то бьешь, то в данном случае речь идет о плевке или пощечине, которую ты вроде бы даешь и вроде бы это "унизительно" и очень неприятно для того, кому ты это даешь, но это не более того", — сказал Устенко.

Аналогичного мнения советник Зеленского придерживается касательно санкций на черную икру, алкоголь и прочее в этом роде.

"Значение их с точки зрения экономики не так важно, как те санкции, о которых мы сейчас говорим [нефть и газ — УНИАН]", — добавил Устенко.

Он также подытожил, что в случае с Россией тяжелые времена, которые наступили для страны — это не на год или два, а на десятилетия.

Напомним, в конце июня РФ впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, которые требовалось выплатить 27 мая, истек через месяц. Россия пропустила платеж до 26 июня, и это стало событием дефолта.

Что касается санкций, то, согласно сведениям корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, Евросоюз примет седьмой пакет до конца июля. В него войдет запрет на российское золото.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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