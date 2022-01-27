У него выявили COVID-19.

В Одессе на 81-м году жизни умер известный фотохудожник Леонид Сидорский.

Об этом УНИАН сообщили его родственники.

Отмечается, что Сидорский тяжело болел, и умер в реанимации ГКБ №1.

В одно из отделений этой больницы он был доставлен сразу после рождественских праздников, а примерно через неделю у него появились симптомы ОРВИ.

"Свой 80-летний юбилей ему пришлось "отметить" на больничной койке (Сидорский родился 22 января – УНИАН), но мы надеялись, что скоро будет выписка. Он так хотел вернуться домой и встретиться с друзьями… Однако исследования показали, что к его основному заболеванию добавился COVID-19", - рассказали УНИАН родственники фотохудожника.

После выявления коронавируса пациента перевели в ковид-отделение. Состояние мужчины ухудшалось и несколько дней назад его поместили в реанимацию, где он умер рано утром 27 января.

Друзья и коллеги называют Сидорского фотохудожником, влюбленным в Одессу, который увлеченно на протяжении десятков лет воссоздавал в своих работах облик улиц, памятников, зданий. В любую погоду Сидорский с фотоаппаратом выходил "на охоту за сюжетами, которые заимствовал у самой жизни".

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Леонид Сидорский родился 22 января 1942 года. Входил в состав трех областных творческих союзов (художников, кинематографистов и журналистов), его фото вошли в ряд поэтических сборников Николая Щербаня.

Свою трудовую карьеру начинал фотокорреспондентом в одной из районных газет, также работал в газетах "Защитник Родины", "Комсомольская искра", "Вечерняя Одесса", "Деловая Одесса". Был фотографом-художником в ряде фильмов, снимавшихся на Одесской киностудии, и вошедших в золотой фонд студии. В частности, "Д’Артаньян и три мушкетера", "Двадцать лет спустя", "Сокровища королевы Анны, или Тридцать лет спустя", "Место встречи изменить нельзя" и других.

Автор порядка 40 персональных выставок и 10 тематических DVD (видео, слайды) об Одессе. Фотоэтюды Сидорского выставлены в офисах крупных банков, вузах, гостиницах и так далее.

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