Если динамика возвращения и в дальнейшем будет оставаться положительной, то будут формироваться новые законодательные изменения для стимулирования военнослужащих возвращаться из СОЧ.

Сроки по возвращению военнослужащих на службу после самовольного оставления части (СОЧ), скорее всего, будут продлены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о данных о возвращении в армию людей, которые ранее впервые самовольно оставили часть, он отметил, что "динамика возвращения пока сохраняется положительной".

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"Это примерно на уровне 40%, в зависимости от того или иного военного формирования. Поэтому, скорее всего, там будут продлены соответствующие сроки по возвращению из СОЧ. И если дальше динамика будет оставаться положительной, будем и дальше формировать те или иные законодательные изменения для того, чтобы таким образом стимулировать военнослужащих, которые ушли в СОЧ, возвращаться в свои подразделения", - сказал Федиенко.

В то же время он не исключил, что это могут быть и законодательные изменения, чтобы дать таким людям механизмы возвращения в другие боевые подразделения.

Сработал ли закон об "амнистии" СОЧ

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада Украины продлила право на "быстрое возвращение" и фактически без последствий для тех, кто совершил СОЧ, в воинские части на службу уже с 1 января до 1 марта 2025 года.

Государственное бюро расследований сообщило, что после принятия соответствующего закона в украинскую армию вернулись более семи тысяч военнослужащих, которые впервые самовольно оставили части.

Из них 4 396 человек уже были официально восстановлены на военной службе, в отношении остальных происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Федор Вениславский, народный депутат от "СН", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, отметил, что законодательство о самовольном оставлении части "выполнило свою миссию".

В то же время Евгений Дикий, бывший командир роты в батальоне "Айдар", высказал мнение, что закон об "амнистии" по СОЧ военнослужащими "не сработал".

"Вернулось около 10 тысяч человек. Это даже не каждый десятый... То есть на самом деле оно не сработало так, как в частности я надеялся", - отметил он.

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