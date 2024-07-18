Сначала человеку, который не оплатит штраф, грозит блокировка банковских карточек, предупредила эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и если вовремя не заплатить штрафы за необновление данных, то сумма может возрасти вдвое.

О такой угрозе для военнообязанных (мужчины от 18 до 60 лет и женщины-медики) рассказала юрист Евгения Захарченко "Суспильному". Эксперт отметила, что такие граждане должны добровольно оплатить штраф в течение 15 дней. Юрист добавила, что в случае неуплаты в течение этого срока, территориальные центры комплектования и социальной поддержки передают постановления о наложении штрафов исполнительной службе, и она начинает заниматься принудительным взысканием денег.

"В таком случае сумма возрастает вдвое, и речь идет не о 17 тысячах гривень, а о 34 тысячах. И соответственно не о 25 с половиной, а о 51", - узнали журналисты у эксперта. Захарченко добавила, что сначала исполнители пойдут в банки, и финучреждения должны заблокировать все карточки должника.

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"По правилам, можно не более 20% взимать с заработной платы или пенсии, или социальной помощи. Если нет у человека таких карточек, тогда будет описываться имущество. Также ТЦК имеет право обратиться с тем, чтобы ограничить вас в управлении автотранспортным средством", - сказала юрист.

Важные новости Украины о мобилизации - сегодня это стоит знать

Военнообязанные украинцы должны были до 16 июля обновить свои учетные данные. Необновление данных в нашем государстве считается нарушением правил мобилизационного законодательства. За это предусмотрена ответственность по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях - штраф в сумме от 17 до 25,5 тысячи гривень.

Адвокат Элеонора Емец сообщила УНИАН, что у руководителей ТЦК и СП есть три месяца на выявление правонарушения и составление протоколов. Эксперт считает, что первые постановления о штрафах могут появиться уже в ближайшее время, а более массовое штрафование возможно в течение месяца-двух.

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