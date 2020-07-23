"Переступил через свое эго": адвокат Кривоша прокомментировал решение Зеленского выполнить требования террориста

Подозреваемый хочет, чтобы его разговор с Зеленским в ходе судебного следствия был обнародован.

Адвокат Сергей Тиможинский заявил, что только президент Владимир Зеленский «переступил через свое эго» и выполнил требования Максима Кривоша, который 21 июля в Луцке взял в заложники 13 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время перерыва в заседании Луцкого горрайонного суда по избранию Кривошу меры пресечения.

«Президент Украины Владимир Зеленский оказался единственным человеком, который переступил через свое эго и выполнил требования, которые просил выполнить мой подзащитный. Поэтому когда прокурор и следователь отмечают, что Максим ставил требования к президенту назваться террористом, то это не соответствует действительным обстоятельствам дела. Именно президент прислушался к этим требованиям», - отметил адвокат.

В свою очередь Кривош заявил, что люди склонны перекладывать свою ответственность на того, кого выбрали.

«Большинство людей воспитаны системой так, чтобы снять с себя ответственность. То есть выбрали «дядю Васю» - все он «рулит». Плохо «нарулил» – на плаху его. И это не только в нашей стране», - сказал он.

Также Кривош сказал, что хотел бы, чтобы его разговор с президентом Зеленским в ходе судебного следствия была обнародован.

Вместе с тем адвокат добавил, что будет настаивать на выполнении этого требования, когда суд будет рассматривать дело против Кривоша по сути.

Кроме того, Кривош отметил, что разочаровался в религии, поскольку в свое время учился в духовной семинарии, однако увидел, что у «попов» нет искренности.

«Я учился в духовной семинарии, а до того два месяца - в политехническом институте. Там я проучился 2 месяца и увидел такое, что не дай Бог кому-то видеть, и после этого я возненавидел попов и политиков», - сказал Кривош.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Он требовал, чтобы 24 человека, среди которых руководители правительства, парламента, судов, церквей, а также олигархи, записали и выложили в интернет видео со словами: "Я - террорист в законе". Также он настаивал, чтобы Зеленский обнародовал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". Это требование президент выполнил. Свой поступок злоумышленник назвал "днем антисистемы".

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сегодня, 23 июля, суд в киеве суд избрал меру пресечения Кривошу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Адвокат заявил журналистам, что не будет подавать апелляцию на это решение, как того пожелал Кривош.

На заседании суда Кривош назвал свой поступок перфомансом и опроверг информацию о том, что захват заложников якобы было постановочным.

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