Суд в Крыму отклонил апелляцию на продление заочного ареста Джемилеву

Адвокат лидера крымских татар Полозов рассказал, что суд проигнорировал процессуальное нарушение при вынесении решения о продлении меры пресечения.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на решение российского суда Армянска о заочном продлении меры пресечения национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву и отказал в удовлетворении.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Заседание суда проходило без участия слушателей. Как рассказал адвокат Джемилева Николай Полозов, суд проигнорировал процессуальное нарушение при вынесении решения о продлении меры пресечения.

Прокурор, по словам защиты, «не обосновал позицию по этому вопросу». Полозов напомнил, что решение было принято подконтрольным России Киевским районным судом Симферополя «по ходатайству оперуполномоченного ФСБ и на этапе предварительного заседания в Армянском городском суде мера пресечения была продлена без выяснения мнения сторон».

Утром 30 июля в российском городском суде Армянска состоялось второе судебное заседание по уголовному делу в отношении Джемилева, которого в Крыму судят заочно. На суде допросили свидетеля обвинения.

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля в оккупированном Крыму российское следствие предъявило обвинение Джемилеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ.

По версии российского следствия, Джемилев в сговоре с неустановленными лицами 3 мая 2014 года в пункте пропуска «Армянск» якобы незаконно пересек госграницу РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, касается событий, которые произошли в мае 2013 года - тогда его сын по неосторожности из карабина причинил смерть человеку. Карабин принадлежал Джемилеву. Следком обвиняет его в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, повлекшее тяжкие последствия.

По словам адвоката, третье обвинение касается признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. По версии следствия, Джемилев в период с 1996 по 2013 годы в Украине незаконно приобрел 10 патронов к карабину, запрещенных в гражданском обороте РФ.

5 мая российское следствие предъявило Джемилеву обвинение в окончательной редакции.

9 июля судья подконтрольного России «Армянского городского суда» постановила принять Джемилева под стражу на два месяца с момента его задержания.

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