В России с нарушениями передали в суд уголовное дело против Джемилева - адвокат

Полозов сообщил, что его и Джемилева не известили в установленном законом порядке о передаче дела в суд.

Уголовное дело в Росийской Федерации против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с нарушениями передано в суд.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

В частности, защитник отметил, что Главное следственное управление Следкома России в оккупированном Крыму "бодро отрапортовало, что дело в отношении Мустафы Джемилева передано в суд".

При этом, как считает адвокат, такими действиями следствие "подставило" подконтрольную Кремлю "крымскую прокуратуру".

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"Частью 1 ст. 222 УПК РФ установлено, что после утверждения обвинительного заключения прокурор направляет дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания. Как мы видим, следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд", - подчеркнул Полозов.

"А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал", - написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в оккупированном Крыму российское следствие предъявило обвинение Джемилеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ.

По версии российского следствия, Джемилев в сговоре с неустановленными лицами 3 мая 2014 года в пункте пропуска «Армянск» якобы незаконно пересек госграницу РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, касается событий, которые произошли в мае 2013 года - тогда его сын по неосторожности из карабина причинил смерть человеку. Карабин принадлежал Джемилеву. Следком обвиняет его в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее тяжкие последствия.

По словам адвоката, третье обвинение касается признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. По версии следствия, Джемилев в период с 1996 по 2013 годы в Украине незаконно приобрел 10 патронов к карабину, запрещенных в гражданском обороте РФ.

5 мая российское следствие выдвинуло Джемилеву обвинение в окончательной редакции.

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