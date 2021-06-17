На акцию собрались более сотни людей.

Возле Министерства внутренних дел Украины участники акции ко дню рождения Екатерины Гандзюк жгли фаеры.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Богомольца, 10 возле МВД собрались неравнодушные граждане, чтобы спросить у руководителей министерства, в частности у министра внутренних дел Арсена Авакова о расследовании дела о заказе убийства Екатерины Гандзюк.

Участники акции написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД: Аваков, Геращенко, Мериков, Курдилов, и перечеркнули их красными полосами.

Они считают, что их и пресс-секретаря МВД Артема Шевченко нужно наказать за саботаж и попытки фальсификации дела.

Митингующие скандируют: «Аваков - черт» и «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Также участники акции хотят спросить, почему до сих пор не наказаны заказчики этого нападения, в том числе Владислав Мангер.

В то же время на улице Богомольца находится очень много правоохранителей, они осматривают рюкзаки и сумки людей, которые направляются на акцию.

Также замечены полицейские со служебными собаками. Движение по улице Богомольца затруднено - правоохранители интересуются целью проезда мимо министерства у водителей.

На акцию также пришли известные активисты Сергей Стерненко и Роман Ратушный (подозреваемый в совершении хулиганский действий во время акции возле Офиса президента 20 марта).

Убийство Екатерины Гандзюк: подробности

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Сейчас Днепровский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-главы Херсонского облсовета Мангера и его пособника Левина в заказе и организации нападения на Гандзюк.

Мангер и Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин находятся под стражей.

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Автор: Дмитрий Хилюк