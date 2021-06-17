Возле Министерства внутренних дел Украины участники акции ко дню рождения Екатерины Гандзюк жгли фаеры.
Как передает корреспондент УНИАН, на улице Богомольца, 10 возле МВД собрались неравнодушные граждане, чтобы спросить у руководителей министерства, в частности у министра внутренних дел Арсена Авакова о расследовании дела о заказе убийства Екатерины Гандзюк.
Участники акции написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД: Аваков, Геращенко, Мериков, Курдилов, и перечеркнули их красными полосами.
Они считают, что их и пресс-секретаря МВД Артема Шевченко нужно наказать за саботаж и попытки фальсификации дела.
Митингующие скандируют: «Аваков - черт» и «Кто заказал Катю Гандзюк?».
Также участники акции хотят спросить, почему до сих пор не наказаны заказчики этого нападения, в том числе Владислав Мангер.
В то же время на улице Богомольца находится очень много правоохранителей, они осматривают рюкзаки и сумки людей, которые направляются на акцию.
Также замечены полицейские со служебными собаками. Движение по улице Богомольца затруднено - правоохранители интересуются целью проезда мимо министерства у водителей.
На акцию также пришли известные активисты Сергей Стерненко и Роман Ратушный (подозреваемый в совершении хулиганский действий во время акции возле Офиса президента 20 марта).
Убийство Екатерины Гандзюк: подробности
Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.
В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.
Сейчас Днепровский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-главы Херсонского облсовета Мангера и его пособника Левина в заказе и организации нападения на Гандзюк.
Мангер и Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин находятся под стражей.
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