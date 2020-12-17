Заседание состоится в 12:00 18 декабря в Приморском райсуде Одессы.

Прокуроры будут просить суд заключить под стражу активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве своего нападающего Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Читайте такжеСуд по делу Стерненко перенесли из-за "неповиновения адвоката судье"Как сообщил Стерненко в своем Telegram-канале, на его электронную почту поступила копия ходатайства от прокуроров об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Домашний арест у меня истёк еще почти 3 недели тому назад. Я никуда не сбежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно не состоявшееся заседание", - рассказал он.

По словам Стерненко, заседание состоится в 12:00 18 декабря в Приморском райсуде Одессы.

Дело Стерненко

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производств, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.115 ("убийство") и ч.2 ст.263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 13 августа ему вручили обвинительный акт.

24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседании по делу Стерненко.

29 сентября суд вновь отправил Стерненко под ночной домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи