Стерненко будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности.

Бывшего лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко не будут переводить в следственный изолятор в Киеве, взамен он получит отдельную камеру в Одесском СИЗО на время рассмотрения апелляции на его приговор.

Читайте такжеРяд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в киевское СИЗООб этом сообщили в юридической фирме "Миллер", адвокаты которой представляют интересы Стерненка.

"Было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко: Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру", говорится в сообщении юрфирмы.

Ранее защитники осужденного активиста подали заявление о его переводе в Киев. По их мнению, в Одесском СИЗО Стерненко могла угрожать опасность, поскольку якобы именно одесские правоохранители "стояли за нападением на украинского активиста". Адвокат Стерненко Вадим Оксюта рассказал, что по заявлению юристов активисту все же обеспечат защиту и переведут в отдельную камеру.

Приговор Стерненко: все подробности

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Дымчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста из-за приговора.

Дело Стерненко

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: УНИАН