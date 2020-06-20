К Стерненко в Киев ночью приезжали копы из Одессы, чтобы разъяснить правила домашнего ареста

Активист не пустил их в квартиру без своих адвокатов, а когда защитники прибыли, полицейских на месте не оказалось.

Активист Сергей Стерненко заявляет, что к нему ночью приехали полицейские из Одессы, чтобы разъяснить правила домашнего ареста.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера, 19 июня, в 23:22, в его дом прибыли сотрудники полиции. Через домофон они сообщили, что приехали из Одессы, чтобы разъяснить, как нужно отбывать домашний арест.

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«Я ответил, что уже ночь, и им следовало бы прийти в другое время, а не когда я уже ложился спать. Тем более, что такой поздний визит «для разъяснений» - это неуважение к человеческому достоинству. Предложил копам прийти уже утром, тем более что они и так убедились, что я дома. Они отказались, сказали, что разъяснить им надо прямо сейчас. Я сказал, что если им принципиально именно ночью «разъяснять», то пусть подождут, потому что в таком случае я вызываю адвокатов, и общаться мы будем уже все вместе. Полицейские ответили, что они подождут. Но, когда через 15-20 мин прибыли адвокаты, то на месте уже никого не было. Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли», - говорится в заметке Стерненко.

Также он добавил, что сегодня утром никто не приходил.

Напомним, что обязанность контролировать соблюдение Стерненко условий домашнего ареста судом возложено именно на полицию Одессы.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

7 апреля Венедиктова заявила в интервью "Украинской правде", что подозрение Стерненко, который смертельно ранил нападавшего, будет предъявлено в любом случае.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненка мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

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