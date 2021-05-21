Суд удалился в совещательную комнату.

Одесский апелляционный суд 31 мая объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, согласно которому им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом коллегия судей заявила сегодня после завершения дебатов.

Суд удалился в совещательную комнату. Планируется, что свое решение он объявит 31 мая в 14:00.

Сегодня в ходе прений адвокаты Стерненко и Демчука настаивали на их невиновности и просили апелляционный суд отменить приговор Приморского райсуда.

В свою очередь сторона обвинения утверждает, что приговор суда первой инстанции справедлив, все доказательства вины фигурантов предоставлены в полном объеме, экспертиза оружия, из которого стреляли в Щербича, выполнена качественно и т. д.

Читайте такжеВ Одессе суд закончил исследование доказательств в ходе рассмотрения апелляции на приговор Стерненко

Дело Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела о похищении Щербича – Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.

20 мая в суд впервые явился Щербич, 21 мая рассмотрение жалобы продолжилось.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая