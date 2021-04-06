Суд отменил решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области.
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Об этом в Facebook сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 № 2 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины “Об основах государственной языковой политики”, на территории Запорожской области", - отметил он.
Как пояснил Креминь, в соответствии со статьей 255 КАС Украины решение суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба по ней не была подана, то есть с 23.04.2021 года.
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