В Киеве до 13 лет лишения свободы осудили мужчину за убийство дочери

Мужчина под действием алкоголя задушил собственную дочь, которая сделала ему замечание.

Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы 52-летнего киевлянина за убийство 16-летней дочери.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе столицы. Дочь сделала замечание отцу, вернувшемуся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девушке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил. Девушка скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Во время судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 Угодовного кодекса ("умышленное убийство") и приговорен к 13 годам лишения свободы.

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