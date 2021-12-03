На Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок.

Главную елку страны на Софийской площади в Киеве традиционно засветят 19 декабря.

Как сообщает прессслужба Киевской городской госадминистрации на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

По информации Департамента культуры КГГА, тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской дивоночи, когда родился Иисус Христос.

Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято сводить к Рождеству.

Читайте такжеWild Christmas: Верка Сердючка выпустила новогодний хитВокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Планируется, что этот вертеп будет крупнейшим в Европе.

Сообщается, что новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цветов.

"Киевляне и гости города смогут найти на свой вкус праздничные развлечения и угощения для всей семьи, для маленьких и взрослых. В частности, в программе празднования были учтены потребности различных слоев населения, обеспечен свободный доступ к празднику инклюзивных групп, а также строгое выполнение противоэпидемических мероприятий. Наша задача – обеспечить яркие зрелища и насыщенную праздничную программу, несмотря на безопасность и экологичность проведения празднований", – отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Читайте такжеСтало известно, почему Wi-Fi в новогодние праздники работает хуже и что с этим делатьДерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Вокруг елки расположат развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут продолжаться выступления и конкурсы и тому подобное.

Кроме того, до ярмарочного городка будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой, а вокруг памятника Богдану Хмельницкому расположат каток – как тоннель для любителей спортивных развлечений.

Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха. Там же посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды.

Читайте такжеУкрашения на Новый год 2022 своими руками: бюджетный декор квартирыНа Владимирском проезде будут работать ярмарка, которая будет украшена иллюминацией, и зона фудкорта.

"Традиционная концепция несколько изменена, учитывая вызовы настоящего. Еду будут готовить в стиле "стрит-фуд": бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию", — уточнили в КГГА.

Напомним, в Министерстве здравоохранения утвердили постановление, согласно которому на украинских горнолыжных курортах смогут отдыхать только граждане, имеющие необходимые COVID-документы, в частности сертификаты о вакцинации, негативные тесты или справки о выздоровлении.

По словам главы Минздрава Виктор Ляшко, совершеннолетние посетители и клиенты заведений зимнего отдыха должны иметь документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления.

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Автор: Антонина Доломанжи