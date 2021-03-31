В этом году с апреля по июнь в ВСУ планируют призвать 6,5 тысяч срочников, в то время как в прошлом весеннем призыве - 9 тысяч.

В Вооруженных силах Украины уменьшится количество военнослужащих срочной службы в связи с ростом количества контрактников в армии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления организации комплектования рядовым и сержантским составом Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что 1 апреля в Украине начинается очередной призыв на военную срочную службу. Так, в период с апреля по июнь этого года будет призвано на срочную военную службу 14 тыс. 246 человек. В частности, в ВСУ - 6 тыс. 500 человек, Государственную специальную службу транспорта – 600, Национальную гвардию – 4 тыс. 646, Государственную пограничную службу – 2 тыс. 500.

"Для сравнения, в прошлом году на срочную военную службу в ВСУ было призвано в мае-июле 9 тыс. лиц и в октябре-декабре - 7,5 тыс. лиц. Показатели нынешнего призыва в ВС уменьшены до 6,5 тыс. лиц в связи с увеличением количества военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных сил", - отметил Дендебера.

Поэтому, по его словам, в ряды ВСУ призывают все меньшее количество срочников, в то же время некоторые другие военные формирования, наоборот, нарастили свою численность.

Весенний призыв в Украине 2021

Как сообщал УНИАН, 24 марта Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2021 года.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

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Автор: Константин Гончаров