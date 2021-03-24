Всего отправке в войска в рамках весеннего призыва подлежат 14 тыс. 246 человек.

Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.

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Всего отправке в войска в рамках весеннего призыва подлежат 14 тыс. 246 человек. Из них в Вооруженные силы - 6 тыс. 500, в войска Госспецтрансслужбы - 600, Национальную гвардию - 4 тыс. 646, Госпогранслужбу - 2 тыс. 500.

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Автор: Леся Лещенко