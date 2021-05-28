27 мая Союз украинских предпринимателей (СУП) провел круглый стол «Качественное регулирование: пост-ковидная реальность», на котором эксперты подвергли жесткой критике сразу три законопроекта, существенно ограничивающих оборот табачных изделий в Украине: №№ 2813, 4212, 4358. Эксперты заявили, что ни один из законов не имеет анализа регуляторного влияния, однако они негативно повлияют на малый и средний бизнес, будут способствовать росту нелегального рынка и не приведут к улучшению состояния здоровья нации.

"Несколько лет назад, находясь в США, я только на 12-й день увидел первого человека, который курил на улице. Когда я начал расспрашивать, как страна ковбоя Мальборо к этому пришла, то выяснилось, что это был долгосрочный - лет 25 - процесс постепенного повышения налогов и пропаганды здорового образа жизни. У нас это хотят сделать в одно мгновение, но глупыми ограничениями они только способствуют тенизации экономики ", - заявил председатель экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Эксперт отметил, что, когда речь идет о бизнесе и пандемии, непонятно, почему именно в этот момент появляются новые регуляторные нормы, когда трудно предсказать, выживут ли отдельные бизнесы вообще.

Он заметил, что в поправках к законопроекту №4212, поданных ко второму чтению, появляется запрет на выкладку сигарет, "но к нему подано много других глупостей, анализ регуляторного влияния которых явно никто не делал".

Этот законопроект был зарегистрирован для того, чтобы запретить рекламу электронных сигарет, а превратился в законопроект тотальных запретов не только для всей табачной отрасли, но еще и для медиа.

"То есть, это ограничивает возможность полноценно работать в стране - компании не смогут даже разместить объявление об открытой вакансии", - считает эксперт.

Николай Ганул, председатель Национальной организации розничной торговли, сообщил, что в течение года были зарегистрированы законопроекты, которые существенно влияют на розничную торговлю, а именно № 2813, №4212 и №4358.

"Эти проекты несут разрушительные последствия. Например, проект №4212 должен содержать нормы о запрете рекламы электронных сигарет, но новые правки регулируют торговые отношения, и не имеют никакого отношения к рекламе. Риски несет и запрет выкладки сигарет, когда их нельзя выкладывать на витринах, а вместо этого покупателям в точках продаж будут давать бумажку с названиями продуктов. Еще в 2018 году мы делали эксперимент, в результате чего выручка падает на 50%, и минимум 30% малого бизнеса закроется вследствие такого регулирования ", - сказал он.

"Сейчас нужны очень взвешенные и осторожные движения по регулированию. Однако, к сожалению, появляются новые законопроекты о новых ограничениях, исполнение которых потребует значительных затрат, а это несет дополнительные риски, вдобавок к рискам пандемии. ", - сказал Ганул.

Кушнирук заявил, что в Украине формально существует практика анализа регуляторного влияния, но не всегда она применяется, часто - выборочно.

"Однако анализ должно делаться по каждому законопроекту. Но, когда речь идет о регулировании, то действуют по принципу "в пятницу появились новые регуляции - в понедельник они уже должны действовать", - сказал Кушнирук.

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Автор: Григорий Бондарь