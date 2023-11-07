Зимние омыватели SOCAR готовы к применению в условиях до -27°С или до -12°С.

Чтобы такого не произошло, заранее приобретите качественный омыватель, который уже в продаже на всех АЗК SOCAR.

Среди его преимуществ отсутствие метанола, сбалансированный аромат, эффективное очищение от снега, льда и грязи. Зимние омыватели SOCAR готовы к применению в условиях до -27°С или до -12°С.

Если же по определенным причинам вы не успели залить в бачок зимний омыватель, то вот советы, что делать, если омыватель стекла замерз:

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Если мороз не очень сильный, то омыватель может растаять и после обычного прогрева двигателя. Самый простой, но не быстрый способ – заехать в отапливаемый гараж или паркинг. Понадобится несколько часов, чтобы омыватель размерзся. Еще один не очень быстрый способ – прогреть бачок омывателя феном. Быстрый, но рискованный способ – полить бачок с омывателем горячей водой. Температура воды должна быть не выше 60 °С. Так можно делать, только если в бачке мало жидкости – двигатель нагреется, прогонит жидкость по трубкам и лед у них растает.

И главный совет – чтобы омыватель стекла не замерзал, вовремя меняйте летний омыватель на зимний и обязательно используйте качественное незамерзающее средство.