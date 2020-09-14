Следующая встреча планируется в декабре.

10 сентября состоялось первое заседание Общественного совета Благотворительного фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» в новом составе. В общественный совет вошли выдающиеся деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты.

Во время заседания члены Общественного Совета обсудили и поддержали ключевые научные, творческие, социально-образовательные проекты и проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние 9 месяцев.

«Общественный Совет – это платформа для диалога с обществом и экспертной средой, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Макс Яковер. – Мы работаем со сложной и чувствительной для общества и страны темой. Поэтому для нас крайне важно слышать и учитывать различные позиции общественности».

Собрание Общественного совета будет проходить раз в квартал.

В состав Общественного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» среди прочих вошел Борис Забарко, председатель Ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей, директор научно-просветительского центра «Память Катастрофы», который выжил во время Холокоста. Он отметил важность создания мемориала памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.

«С каждым годом людей, выживших в этой трагедии, становится меньше. Во всех странах есть музеи, которые рассказывают эту историю. А в нашей стране, где произошли такие страшные события, музея нет до сих пор. Это позор и стыд для всех нас, для меня лично. Мы не имеем права не построить этот музей», – отметил Забарко.

Состав Общественного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»:

1. Олег Вишняков - почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, бизнесмен.

2. Борис Глазунов – генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

3. Юрий Голик – член президиума Еврейской Конфедерации Украины, советник председателя Днепропетровской ОГА 2015-2019 гг., советник премьер-министра Украины октябрь 2019 г. - март 2020 г.

4. Константин Грищенко – министр иностранных дел Украины 2010-2012 гг., 2013-2015 гг. вице-премьер-министр Украины в 2012 г.

5. Борис Забарко – председатель ОО «Ассоциация евреев-бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей», директор научно-просветительского центра «Память Катастрофы».

6. Александр Злотник - композитор, народный артист Украины, ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Р. Глиэра, глава религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Украины.

7. Анатоль Карминский – строительный эксперт, заслуженный строитель Украины, член совета Строительной Палаты Украины, директор ООО «Укрсервекс».

8. Ольга Кудиненко - соучредитель благотворительного фонда «Таблеточки».

9. Неля Куковальская – генеральный директор Национального заповедника «София Киевская».

10. Андрей Куликов - радиожурналист, телеведущий, соучредитель и председатель правления ОО «Громадське радіо».

11. Владимир Лавренчук – банкир, экономист.

12. Дина Попова - директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

13. Ахтем Сейтаблаев - актер, режиссер, заслуженный артист АР Крым.

14. Ольга Сумская - актриса, телеведущая, народная артистка Украины.

15. Александр Сусленский – президент Всеукраинского еврейского совета, почетный академик Национальной Академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины.

16. Маргарита Яковлева – журналист, основатель проекта «Слово Праведника».

Состав Общественного совета будет расширяться. Следующая встреча Общественного совета планируется в декабре.

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Автор: УНИАН