Больше всего убытков от непогоды нанесено городку Копычинцы.

В Тернопольской области вчера вечером вследствие урагана и выпадения града нанесен ущерб жителям нескольких населенных пунктов - там сорваны крыши домов, выбиты окна в зданиях, повалены деревья и повреждены автомобили.

Как сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в громадах, где есть повреждения, уже созданы оперативные штабы, местные комиссии по чрезвычайным ситуациям принимают обращения от людей относительно определения размера убытков и поиска источников возмещения для населения.

Больше всего от непогоды пострадал городок Копычинцы в Чертковском районе.

По информации мэра Богдана Келичавого, в городе сорваны и пробиты крыши домов, повреждены автомобили, зафиксировано падение деревьев на дороги и линии электропередачи.

"Град падал под углом, из-за чего посечены фасады многих домов. Почти всем людям нанесен ущерб. В одной из школ разбито 19 окон. Дом школьника - крыша в решето", – сообщил городской голова, обнародовав видео.

За данными Управление ГСЧС в Тернопольской области, вчера вечером спасатели убрали с дорог 12 поваленных деревьев. В частности, 10 из них забрали с трассы Н-18 "Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь" на 5-километровом отрезке дороги от с. Новые Петликовцы до с. Зеленая Бучацкой ОТГ Чертковского района.

По состоянию на 07:00 из-за оборванных линий электропередачи в области было отключено от электроснабжения 35 населенных пунктов.

По данным спасателей, всего в трех селах Чертковского района град и сильный ветер разрушил кровли в 102 зданиях.

Предупреждение синоптиков о непогоде в Украине на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 26 июля, во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода - грозы и кое-где сильные порывы ветра. Особенно это касается западных, северных регионов, а также Винницкой области.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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