Более трети опрошенных за то, чтобы Зеленский снова шел в президенты, поделился КМИС.

Более половины украинцев не поддерживают поход президента Украины Владимира Зеленского на второй срок – участие в выборах в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%", – говорится в опросе.

В то же время 1,2% опрошенных ответили, что до следующих выборов еще много времени, а 6,3% не смогли ответить или вообще отказались отвечать на этот вопрос.

Читайте такжеСоциологи узнали, сколько молодых людей испытывают стыд за УкраинуРанее Владимир Зеленский сказал, что точно не решает вопрос о своем походе в президенты во второй раз. По его словам, "этот вопрос будет решать общество".

Напомним Зеленский стал президентом весной 2019 года, его инаугурация состоялась 20 мая.

Справка. Всеукраинский опрос общественного мнения проводился в течение 26-29 ноября 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Автор: Наталья Хаджи