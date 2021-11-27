Разумков дал Зеленскому несколько советов.

Экс-пикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении участвовать в следующих выборах президента.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Я принимал участие во всех выборах. Думаю, в следующих выборах я тоже приму участие.... В ипостаси тех, кто идет на эти выборы – и президентские, и парламентские", – сказал он.

При этом Разумков дал Зеленскому несколько советов по результатам пресс-марафона "30 вопросов президенту Украину".

Читайте такжеЗеленский о втором сроке президентства: решает общество"Это будет прибавлять всем. Президент должен быть открытым, понятным, предсказуемым, человеком, который вселяет надежду и дает ответы на сложные вопросы, стоящие перед страной. Не нужно разглашать тайны, рассказывая, что для этого было сделано. Но общество должно быть уверено, что власть понимает, что она будет делать в любой непростой, не дай Бог, момент развития нашего государства", – заявил Разумков.

Пресс-марафон Зеленского

26 ноября Владимир Зеленский 5,5 часа отвечал на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

В частности, глава государства отметил, что с попытками сместить его с поста досрочно он будет бороться "до последнего", а вот идти ли ему на второй срок – решит общество.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц