В то же время лишь чуть более трети опрошенных считают, что в Украине есть политическая сила, которая представляет их интересы.

Среди соображений, которыми украинцы руководствуются во время голосования за ту или иную партию на выборах, являются: способность политсилы защищать интересы простых людей, добропорядочность партии и наличие в партии профессионалов с управленческим и менеджерским опытом.

Об этом свидетельствуют презентованные во время пресс-конференции результаты опроса, проведенного с 1 по 7 июня Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В частности, респонденты отмечают, что основные соображения для поддержки той или иной партии для голосования на выборах обычно заключаются в способности партии защищать интересы простых людей (39%), добропорядочности партии (27%) и наличии в партии профессионалов с управленческим и менеджерским опытом (22%).

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Лишь чуть более трети опрошенных считают, что в Украине есть политическая сила, которая представляет их интересы. При этом молодежь гораздо реже видит такие партии, а вот старшие респонденты чаще отвечают утвердительно. Среди избирателей политических партий наиболее оптимистичны в отношении представления их интересов избиратели «ОПЗЖ» – почти 68% считают, что в Украине есть политическая сила, которая отстаивает их интересы. Среди избирателей «Европейской солидарности» таких 54%, «Батькивщины» – 48,5%. Среди избирателей "Слуги народа" таких только 37,5%.

В то же время по сравнению с 2015 годом стало больше людей, которые считают, что в Украине все же есть партия, которая представляет их интересы – доля таких людей выросла с 23% до 36%.

***Во время опроса было проведено 2003 телефонных интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2,4%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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Автор: Константин Гончаров