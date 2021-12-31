Больше всего люди хотят получить романтические путешествия, автомобили и деньги.

Социологи выяснили, какие именно новогодние подарки популярны среди украинцев.

Такие данные опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного 3-11 декабря 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если в предыдущие "доковидные" годы украинцы были очень меркантильные (на первом месте с большим отрывом были деньги), то сейчас они так соскучились по путешествиям, что на первое место вышли романтическое путешествие (18% опрошенных) и автомобиль и аксессуары к нему (12%). Следующие три подарка, которые хотели бы получить украинцы – это деньги (10%), мобильный телефон и другие электронные устройства (9%) и бытовая техника (7%).

По данным опроса, туалетную воду, духи, косметику хотят получить в подарок лишь 4,4% опрошенных, конфеты, цветы - 2,7%, подарки ручной работы, хенд мейд - 2,4%, домашнее животное - 1,8%, елочную игрушку, украшение - 1,7%, ювелирное украшение - 1,4%, предмет одежды, обувь - 1,2%.

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Что касается желаемых подарков для мужчин и женщин, то, кроме денег (которые и мужчинам и женщинам нравятся одинаково), между ними ожидаемо есть существенная разница. Автомобили или аксессуары к ним хотели бы получить 14% мужчин и 10% женщин, бытовую технику - 8,3% женщин и 4,5% мужчин (мужчины оказывается тоже активно принимают участие в приготовлении еды и уборке). В романтическое путешествие хотели бы поехать 20% женщин и 17% мужчин (все же женщины более романтичны несмотря на привязанность к деньгам). Туалетную воду, духи, косметику хотели бы получить 6% женщин и 3% мужчин.

По данным опроса, с возрастом украинцы становятся менее романтичными и меньше хотят путешествовать: в романтическое путешествие в возрасте до 60 лет хотели бы уехать 20-25% украинцев, в 60-69 лет - 11%, а после 70 лет - только 4%. Это существенно отличает Украину и другие постсоветские страны от западных стран.

Отмечается, что в Украине уровень счастья с возрастом падает, а в западных странах U-образная зависимость, сначала с возрастом уровень счастья падает, а после 50 лет растет, пенсионеры больше наслаждаются жизнью и путешествуют. Желание получить автомобиль с возрастом уменьшается с 19% до 3% (возможно частично потому, что он у них уже есть).

В КМИС отмечают, что, если рассматривать изменения в пожеланиях с 2014 до 2021 года, то, кроме существенного роста желания путешествовать, растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и компьютерах. Это может быть связано с информатизацией общества, необходимостью дистанционной работы из-за пандемии, ростом количества пользователей Интернет (в 2014 году среди взрослого населения 18+ было около 55% пользователей, а сейчас около 75%).

Отвечая на вопрос о желаемом подарке, респонденты могли также дописать свое желание, если его не было в списке.

Так, чаще всего встречалось то, что подарить невозможно – мир и здоровье. Но были и более реалистичные пожелания. Это любые поздравления от детей или внуков, или чтобы они приехали в гости. Кроме того, по данным опроса, респонденты хотели бы получить в подарок книжку, балалайку, большую шоколадку, мопед двухцилиндровый, набор красок для живописи, поцелуй от жены (видимо, не балует она мужа, он, бедолага, целый год ждет), "саблю атамана Ивана Сирко", "чтобы все те, кто мутит воду в Украине "забрались до бiсового батька за поребрик", шубу из соболя, и "чтобы забрали жену на полгода".

В 2017 году несколько респондентов писали, что хотят кота. В этом году таких почему-то не было, но количество тех, кто хочет домашнее животное, выросло с 0,8% до 1,8%.

***Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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