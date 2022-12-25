Защитники устроили себе праздник по украинским традициям.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как воины праздновали Сочельник на передовой.

На кадрах, опубликованных в Facebook Генштаба, видно, что воины собрались на праздничным столом, зажгли жидкую свечу и отведали традиционные блюда.

На некоторых позициях украинским защитникам и защитницам удалось собрать за праздничным столом большую военную семью.

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"Христос родился! Украинские воины празднуют", - говорится в сообщении.

Сочельник и Рождество в Украине

Католическое Рождество Христово отмечается ежегодно 25 декабря. В мирное время этот день в Украине является официальным выходным, но в этом году из-за военного положения выходные на Рождество будут отменены. Католическое Рождество, несмотря на название, отмечают также многие православные верующие.

Согласно традиции, 24 декабря, когда на небе взойдет первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом. Блюда разрешаются только постные - рыба, фрукты, орехи, каши и тд. Всего их должно быть 12 - по количеству апостолов. Перед тем, как употреблять пищу, каждый член семьи должен прочитать отрывок из Евангелие и помолиться Господу.

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