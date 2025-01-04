Командир роты 78 полка раскритиковал действия ТЦК.

Командир роты 78 полка Сергей Огородник жестко раскритиковал действия ТЦК и СП по мобилизации в Украине. В своей заметке для одного из ТГ-каналов он отметил, что военкомы мобилизуют больных, наркозависимых и людей, физически и психологически не готовых к службе.

"Также бывают случаи, когда новобранцы имеют законное право на отсрочку", - отметил военный.

Кроме того, по его словам, мобилизуют "явный неликвид, который со старта "300" и геморрой для части":

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"Воевать должны те, кто физически сможет хотя бы носить бронежилет и умственно может работать в военном коллективе. При этом почему-то работники ТЦК не привозят успешных здоровых бизнесменов и руководителей фирм с лидерскими качествами, не привозят спортивных ребят титушной внешности, которых можно поставить в действие. Нет, портрет пойманных очень печальный в социальном разрезе".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста и изменить подход к мобилизации в целом, в частности по вопросам привлечения работников силовых структур к непосредственному участию в боевых действиях.

По его мнению, к снижению мобилизационного возраста в Украине придут, другой вопрос - с 18 или с 20 лет. Он считает, что вопрос в том, будут ли изменены подходы - например привлечение представителей силовых структур, части тех людей, которые являются военнообязанными, но уже являются пенсионерами силовых структур.

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