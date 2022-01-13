ЛКП "Левандовка" будет подавать апелляцию.

Во Львове водитель отсудил почти шестьдесят тысяч гривен у коммунальщиков - за разбитую снежной глыбой машину.

Соответствующее решение суда опубликованном в государственном реестре.

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Со здания рядом упала снежная глыба, которая разбила машину мужчины.

"Лежали, смотрели телевизор, услышали грохот. ... На машине глыба, капота нет, лобовухи нет. Машина в хлам разбита", - вспоминает Александр Бабийчук в разговоре с журналистами.

Балансодержателем дома, с которого упала та самая снежная глыба, оказалось ЛКП "Левандівка" - коммунальное предприятие, оказывающее услуги по управлению многоквартирными домами. Именно к этому предприятию и обратился пострадавший, но его претензию проигнорировали.

Бабийчук не оставил это дело и обратился в суд. В июне суд открыл производство. Эксперты оценили ремонт в почти 55 тысяч гривен. Через пол года вынес решение - коммунальщиков обязали выплатить указанную сумму за ремонт автомобиля и компенсировать еще 2 тысячи, которые пострадавший потратил на экспертизу.

В райадминистрации говорят, что коммунальщики снег чистили, но глыба могла упасть из-за оттепели. Вину ЛКП не признает, поэтому представители будут подавать апелляцию - у них есть еще две недели, чтобы обжаловать решение во Львовском апелляционном суде.

Ранее в России в Карачаево-Черкесии ледник обвалился на туристок, когда они фотографировались на его фоне. В результате одна женщина погибла на месте.

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